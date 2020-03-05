Зеленський спілкується з Гончаренком. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n134742-u-nogo-problemy-z-etyketom-goncharenko-prokomentuvav-rozmovu-z-zelenskyy-u-radi-video.html

Ракурс

Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», розповів про деталі вчорашньої розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Парламентар зазначив, що на прохання до нього президента Володимира Зеленського «не переходити на особистості» попросив голову держави не брехати. Про це Гончаренко заявив у коментарі виданню «Обозреватель».

За словами нардепа, чинний президент не готовий ані до діалогу, ані до критики. Гончаренко висловив припущення, що у Зеленського є проблеми з етикетом, оскільки той не потиснув йому руку.

Коли він підійшов, я йому простягнув руку. По-перше, нормальний чоловік завжди так робить, а по-друге — це глава держави, і хоча він мені не подобається, але я з повагою ставлюся до мільйонів людей, які обрали його президентом. На жаль, у нього, певно, є проблеми з етикетом, і він мені руку не потиснув, це його справа. А далі він мені дійсно сказав не переходити на особистості, на що я йому сказав, що на особистості ніхто не переходив, і не треба брехати. Це вся наша розмова, — розповів він.

Голова ВРУ Дмитро Разумков сьогодні на брифінгу заявив, що не бачив охоронця Зеленського вчора в сесійній залі парламенту. Він додав, що охоронці зі зброєю не можуть перебувати у сесійній залі парламенту.

Нагадаємо, вчора народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в традиційному йому емоційному стилі критикував президента Володимира Зеленського. Парламентар з трибуни Верховної Ради вигукував, що главі держави не варто копіювати свого сценічного персонажа Голобородька.

Після двох виступів Гончаренка, Зеленський пішов спілкуватися з ним до робочого місця парламентаря. Між нардепом і главою держави відбулася розмова, яка тривала не більше десяти секунд.