Нацрада з телерадіомовлення: Зеленський провів дивну ротацію, щоб викинути з неї неугодних, фото — Детектор медіа

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Президент Володимир Зеленський 4−5 березня провів ротацію членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які працюють у цьому органі за квотою глави держави. Спочатку він звільнив з Нацради чотирьох осіб, а наступного дня двох з них призначив знову.

Нардеп від «Європейської солідарності» Володимир Вятрович вважає, що у такий спосіб президент позбавився двох членів контролюючого органу, які «стояли на позиціях захисту українського інформаційного простору».

Йдеться про Сергія Костинського і Уляну Фещук. Чотирма указами 4 березня президент дострокове припинив повноваження Уляни Фещук, Валентина Зіневича, Сергія Костинського і Валентина Коваля.

Відповідно до п. 9 ч. 1, ч. 4 ст. 8, ч. 5 ст. 16 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», — так Зеленський в указах пояснює причину звільнення.

Відзначимо, що, наприклад, ч. 5 ст. 16 згаданого закону означає, що «у разі незадовільної оцінки діяльності члена (членів) Національної ради за результатами розгляду звіту президент України як суб'єкт призначення може достроково припинити повноваження члена (членів) Національної ради з частини складу Національної ради, призначеної ним».

Однак вже 5 березня Зіневича та Коваля президент знову увів до складу Нацради.

Зеленський не лише замінив «нові обличчя» в своєму уряді старих кадрів режиму Януковича, але й зробив ще один крок до встановлення особистого контролю над телерадіопростором, — написав нардеп у Фейсбук.

Вятрович вважає, що ротація здійснювалася лише для того, щоб «викинути з Нацради Костинського та Фещук, які стояли на позиціях захисту українського інформаційного простору».

Нацрада з питань ТБ і радіомовлення — орган, який видає й продовжує ліцензії телеканалам і радіостанціям ірегулює український телерадіопростір. Загалом у ній вісім членів — по чотири від президента і Верховної Ради.