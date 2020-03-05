Нацсовет по телерадиовещанию: Зеленский провел странную ротацию, чтобы выбросить неугодных, фото — Детектор медиа

https://racurs.ua/n134741-zelenskiy-provel-strannuu-rotaciu-v-nacsovete-po-teleradioveschaniu-chtoby-vybrosit-iz-nego.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 4−5 марта провел ротацию членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, работающих в этом органе по квоте главы государства. Сначала он уволил из Нацсовета четырех человек, а на следующий день двух из них назначил снова.

Нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович считает, что таким образом президент лишился двух членов контролирующего органа, которые «стояли на позициях защиты украинского информационного пространства».

Речь идет о Сергее Костинском и Ульяне Фещук. В четырех указах 4 марта президент досрочно прекратил полномочия Ульяны Фещук, Валентина Зиневича, Сергея Костинского и Валентина Коваля.

Согласно п. 9 ч. 1, ч. 4 ст. 8, ч. 5 ст. 16 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — так Зеленский в указах объясняет причину увольнения.

Отметим, что, например, ч. 5 ст. 16 упомянутого закона означает, что «в случае неудовлетворительной оценки деятельности члена (членов) Национального совета по результатам рассмотрения отчета президент Украины как субъект назначения может досрочно прекратить полномочия члена (членов) Национального совета в части состава Национального совета, назначенного им».

Однако уже 5 марта Зиневича и Коваля президент вновь ввел в состав Нацсовета.

Зеленский не только заменил «новые лица» в своем правительстве старыми кадрами режима Януковича, но и сделал еще один шаг к установлению личного контроля над телерадиопространством, — написал нардеп в Фейсбук.

Вятрович считает, что ротация осуществлялась только для того, чтобы «выбросить из Нацсовета Костинского и Фещук, которые стояли на позициях защиты украинского информационного пространства».

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания — орган, который выдает и продлевает лицензии телеканалам и радиостанциям и регулирует Украинский телерадиопространство. Всего в ней восемь членов — по четыре от президента и Верховной Рады.