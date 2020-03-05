С сегодняшнего дня санитарный вертолет заступает на дежурство, фото: Офис президента

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Санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, на котором будет происходить транспортировка инфекционных больных, с сегодняшнего дня вступает в дежурство на базе ГСЧС.

На этом вертолете будет работать группа медиков со специальной подготовкой. Вертолет во время своего визита в Полтавскую область осмотрел Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что вертолет оборудован изоляционной капсулой, дезинфицирующим душем, модулем, в котором во время перелета будет фиксироваться индивидуальная капсула с пациентом, реанимационными средствами и оборудованием, а также биозащитными комплектами (костюмами, медицинскими перчатками и респираторами).

Этот вертолет сможет перевозить от двух до шести пациентов на расстояние до 1,2 тыс. км.

Напомним, в конце 2019 года украинские спасатели получили от Китая 52 единицы техники на сумму 318 млн грн. Еще одну партию такой техники Китай передал Украине в 2016 году.