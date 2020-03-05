Відсьогодні санітарний вертоліт заступає на чергування, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n134739-sanitarnyy-vertolit-dlya-transportuvannya-infekciynyy-hvoryh-zastupyv-na-cherguvannya-v-ukrayini.html

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Санітарний вертоліт МІ-8МТВ-1, на якому відбуватиметься транспортування інфекційних хворих, відсьогодні заступає на чергування на базі ДСНС.

На цьому вертольоті працюватиме група медиків зі спеціальною підготовкою. Вертоліт під час свого візиту на Полтавщину оглянув Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою, дезінфекційним душем, модулем, у якому під час перельоту фіксуватиметься індивідуальна капсула з пацієнтом, реанімаційними засобами й обладнанням, а також біозахисними комплектами (костюмами, медичними рукавичками та респіраторами).

Цей вертоліт зможе перевозити від двох до шести пацієнтів на відстань до 1,2 тис. км.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року українські рятувальники отримали від Китаю 52 одиниці техніки на суму 318 млн грн. Ще одну партію такої техніки Китай передав Україні у 2016 році.