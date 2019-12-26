Україна отримала рятувальну техніку з Китаю. Фото: ТСН

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Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала від Китаю 52 одиниці аварійно-рятувальної техніки та обладнання на суму понад 318 млн грн. Техніка була надана в рамках реалізації проекту безоплатної допомоги уряду України від уряду КНР. ДСНС отримала 16 пожежних автопідйомників і пожежних автодрабин, 16 автомобільних кранів, 10 гусеничних бульдозерів і 10 автогрейдерів.

Інформація про дану подію була опублікована на урядовому порталі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що це вже другий спільний проект між МВС України та Китаєм. Міністр подякував послу і керівництву КНР. Аваков нагадав, що перша партія техніки була передана Україні в 2016 році, і дуже допомогла українським фахівцям. Завдяки допомозі Китаю, Україна зможе відновити і модернізувати свій автопарк рятувальної техніки.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що інженерна техніка, яка була передана в рамках першого проекту, працювала під час розбирання зруйнованих житлових будинків, а також брала участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних із завалами, руйнуваннями будівель і масштабними аваріями на транспорті. Електротехнічне та насосне обладнання дозволило забезпечити безперебійним аварійним енергоживленням об'єкти інфраструктури, а також використовувалося для ліквідації наслідків підтоплень житлових будинків.

Цього разу ДСНС отримала пожежні автопідйомники та драбини, автомобільні крани, бульдозери і грейдери. Це дозволить частково замінити застарілу техніку, яка відпрацювала свій ресурс. Отримана техніка буде передана до територіальних підрозділів та значно підвищить рівень їх спроможності та ефективності під час аварійно-рятувальних робіт, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.