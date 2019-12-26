Украина получила спасательную технику из Китая. Фото: ТСН

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от Китая 52 единицы аварийно-спасательной техники и оборудования на сумму более 318 млн грн. Техника была предоставлена в рамках реализации проекта безвозмездной помощи правительству Украины от правительства КНР. ГСЧС получила 16 пожарных автоподъемников и пожарных автолестниц, 16 автомобильных кранов, 10 гусеничных бульдозеров и 10 автогрейдеров.

Информация о данном событии была опубликована на правительственном портале.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что это уже второй совместный проект между МВД Украины и Китаем. Министр поблагодарил посла и руководство КНР. Аваков напомнил, что первая партия техники была передана Украине в 2016 году, и она очень пригодилась украинским специалистам. Благодаря помощи Китая, Украина сможет обновить и модернизировать свой автопарк спасательной техники.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что инженерная техника, переданная в рамках первого проекта, работала во время разборки разрушенных жилых домов, а также участвовала в ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с завалами, разрушениями зданий и масштабными авариями на транспорте. Электротехническое и насосное оборудование позволило обеспечить бесперебойное аварийное энергопитание объектов инфраструктуры, а также использовалось для ликвидации последствий подтоплений жилых домов.

В этот раз ГСЧС получила пожарные автоподъемники и лестницы, автомобильные краны, бульдозеры и грейдеры. Это позволит частично заменить устаревшую технику, которая отработала свой ресурс. Полученная техника будет передана в территориальные подразделения и значительно повысит уровень их состоятельности и эффективности во время аварийно-спасательных работ, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.