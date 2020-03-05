Нардеп Юлія Гришина. Фото: 24 канал

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Ракурс

Народний депутат від партії «Слуга народу» Юлія Гришина може стати новим міністром науки та освіти України.

Фракція політичної партії «Слуга народу» запропонує новому очільнику Кабміну Денису Шмигалю призначити депутата Юлію Гришину на заміну Юлії Новосад. Відповідну пропозицію вже підписала низка парламентарів. Про це 5 березня повідомив заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Качура у Telegram.

Як відомо, 42-річна Гришина є головою підкомітету з питань вищої освіти комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій. Вона закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, має ступінь доктора юридичних наук, також вона професор Національного університету ім. Тараса Шевченка.

У 2016 році Гришина подавала свою кандидатуру на посаду судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду. Тоді вона набрала необхідну кількість балів на іспиті.

Нагадаємо, чинний міністр освіти Ганна Новосад потрапила в скандал після того, як у інтерв’ю одному з українських видань поскаржилася на неконкурентну заробітну плату в 36 тис. грн. Вона заявила, що на таку зарплату не зможе утримувати дитину.