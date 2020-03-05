Нардеп Юлия Гришина. Фото: 24 канал

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина может стать новым министром науки и образования Украины.

Фракция политической партии «Слуга народа» предложит новому главе Кабмина Денису Шмыгалю назначить депутата Юлию Гришину на замену Юлии Новосад. Соответствующее предложение уже подписал ряд парламентариев. Об этом 5 марта сообщил заместитель председателя фракции «Слуги народа» Александр Качура в Telegram.

Как известно, 42-летняя Гришина является председателем подкомитета по вопросам высшего образования комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций. Она окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко, имеет степень доктора юридических наук и является профессором Национального университета им. Тараса Шевченко.

В 2016 году Гришина подавала свою кандидатуру на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Тогда она набрала необходимое количество баллов на экзамене.

Напомним, действующий министр образования Анна Новосад попала в скандал после того, как в интервью одному из украинских изданий пожаловалась на неконкурентную заработную плату в 36 тыс. грн. Она заявила, что на такую зарплату не сможет содержать ребенка.