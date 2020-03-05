Трудовой кодекс и остальные проекты Гончарука сняли с рассмотрения в Раде. Фото: Чесно

https://racurs.ua/n134737-trudovoy-kodeks-i-ostalnye-proekty-goncharuka-snyali-s-rassmotreniya-v-rade.html

Ракурс

Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения все законопроекты, которые были поданы Кабинетом министров, но еще не рассмотрены. Это автоматическая процедура после увольнения правительства.

Среди отозванных законопроектов — проект «Закона о труде» № 2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство. Также был отозван законопроект по невозврату «Приватбанка» в собственность бывшим владельцам. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Известно, что 4 марта документы были отозваны и сняты с рассмотрения. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялся в сессионном зале Рады.

В частности, были отозваны:

законопроект 2687 «О судоустройстве и статусе судей»;

законопроект № 2613 «О саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности»;

законопроект № 2706 «О медиации»;

законопроект № 2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины» и другие.

Всего, по данным на сайте парламента, отозвали и сняли с рассмотрения 99 законопроектов. За 3−4 марта правительство Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений.

Напомним, Трудовой кодекс 27 декабря 2019 года был утвержден Кабинетом министров. Среди новаций документа — введение краткосрочных контрактов, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и в декрете.