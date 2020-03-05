Трудовий кодекс і інші проекти Гончарука зняли з розгляду в Раді. Фото: Чесно

https://racurs.ua/ua/n134737-trudovyy-kodeks-i-reshtu-proektiv-goncharuka-znyaly-z-rozglyadu-v-radi.html

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Верховна Рада України зняла з розгляду всі законопроекти, які були подані Кабінетом міністрів, але ще не розглянуті. Це автоматична процедура після звільнення уряду.

Серед відкликаних законопроектів — проект «Закону про працю» № 2708, яким планувалося ввести нове трудове законодавство. Також був відкликаний законопроект про неповернення «Приватбанку» у власність колишнім власникам. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відомо, що 4 березня документи були відкликані та зняті з розгляду. Такий самий статус й у інших проектів Кабміну, розгляд яких не відбувся в сесійній залі Ради.

Зокрема, були відкликані:

законопроект 2687 «Про судоустрій та статус суддів»;

законопроект № 2613 «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності»;

законопроект № 2706 «Про медіацію»;

законопроект № 2804 «Про засади адміністративно-територіального устрою України» та інші.

Загалом, за даними на сайті парламенту, відкликали та зняли з розгляду 99 законопроектів. За 3−4 березня уряд Гончарука вніс до Ради 15 проектів законів і постанов.

Нагадаємо, Трудовий кодекс 27 грудня 2019 року був затверджений Кабінетом міністрів. Серед новацій документа — введення короткострокових контрактів, які роботодавець зможе розривати у будь-який момент і з будь-якого приводу, скасування 8-годинного робочого дня, спрощена процедура звільнення для вагітних та тих, хто перебуває в декреті.