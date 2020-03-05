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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

З Китаю невдовзі евакуюють ще двох українців — Зеленський

5 бер 2020, 15:02
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З Китаю найближчим часом евакуюють ще двох українців.

Евакуація здійснюватиметься за посередництва компанії «Австрійські авіалінії». Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні після зустрічі з групою евакуйованих з Китаю українців та іноземців, котрі перебували на обсервації в селищі Нові Санжари Полтавської області, повідомляє агентство УНІАН.

За словами Зеленського, ці люди вже підтвердили, що хочуть евакуюватися.

Але там є ще багато, — зазначив президент.

Сьогодні в медичному центрі у Нових Санжарах завершився термін карантину, на якому перебували евакуйовані з Китаю, де відбувається спалах небезпечної коронавірусної інфекції, громадяни. Їх туди доставили ввечері 20 лютого, попри масові акції протесту, що відбувалися в селищі.

Нагадаємо, начальник медцентру в Нових Санжарах Олександр Блінов заявив, що стіни цього санаторію впродовж трьох днів будуть знезаражувати.


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