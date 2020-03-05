У Нових Санжарах грали в пінг-понг. Фото: Олександр Махров

https://racurs.ua/ua/n134731-tanci-ta-ping-pong-zvilneni-ukrayinci-rozpovily-chym-zaymalysya-na-karantyni-v-novyh-sanjarah.html

Ракурс

Карантин у Нових Санжарах закінчився 5 березня. Після «звільнення» українці та іноземці розповіли, чим займалися два тижні в санаторії під час обсервації.

Майже всі опитані хвалили умови в санаторії, їжу та персонал. Одна з дівчат розповіла, що найскладніше було чекати завершення обсервації в закритому приміщенні. Вона зазначила, що збирається добиратися додому на машині разом з батьками. Про це вона розповіла в коментарі журналістам після завершення обсервації.

Інша дівчина подякувала правоохоронцям, які захищали евакуйованих «від каменів в голову», внаслідок чого постраждали самі поліцейські. Вона також зазначила, що під час обсервації їм дозволяли виходити на балкон у масках, щоб подихати свіжим повітрям.

Дівчина додала, що в подальшому має намір повертатися до Китаю, тому що це її другий дім.

Час покаже, все йде на спад. Китай — це мій другий дім, там у мене багато друзів, китайці дуже милі люди, яких треба підтримувати, а не ганьбити, як це роблять зараз, — зазначила Катерина Богдарєва.

Ще одна дівчина додала, що вільний час в санаторії вони займали іграми в пінг-понг. Турнір тривав три дні.

Також відомо, що частина евакуйованих громадян — професійні танцюристи, які не були в Україні 1,5 року. На честь закінчення обсервації напередодні вони провели прощальний вечір латиноамериканських танців.

Як писав «Ракурс», у Нових Санжарах президент Володимир Зеленський привітав евакуйованих українців і обійняв екс-главу Міністерства охорони здоров’я Зоряну Скалецьку. Також він роздавав подарунки.