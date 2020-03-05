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Новий коронавірус продовжує поширюватися світом

Епідемія коронавірусу: перша смерть зафіксована у Швейцарії, Казахстан депортуватиме підозрілих осіб (КАРТА)

5 бер 2020, 13:37
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У Швейцарії зафіксовано перший випадок смерті від нового коронавірусу SARS-CoV-2.

На заході країни померла 74-річна жінка, повідомляє видання The Straits Times з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

Її госпіталізували у вівторок. Жінка належала до групи з високим рівнем ризику, оскільки страждала на хронічні захворювання.

Наразі у Швейцарії підтверджено щонайменше 58 випадків інфікування коронавірусом.

У країни є тісні контакти з сусідньою Італією, де коронавірус виявили у близько 3,1 тис. людей, 107 з яких померли, а також Францією та Німеччиною, де також зафіксовані випадки коронавірусу.

Вже троє людей померло від коронавірусу в Іспанії, де кількість хворих сягнула 219 людей. В Австрії вже зафіксовано 52 випадки інфікування, в Естонії — три, у Бельгії — 30, в Ісландії — 26, у Великій Британії — 90, в Росії — чотири.

Влада Казахстану заявила, що країна готова депортувати людей, які прибули з країн, де зафіксовано коронавірус, повідомляє агентство РІА «Новости». Так, 4 березня двох громадян Китаю, які прилетіли з Об'єднаних Арабських Еміратів, ізолювали, а згодом відправили до Китаю.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Чернівцях ще двох людей госпіталізували з підозрою на новий коронавірус.

Джерело: Ракурс


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