Секретар РНБО Олександр Данілов. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n134729-spalah-novogo-koronavirusu-pochavsya-u-zakrytiy-laboratoriyi-v-uhani-danilov.html

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Спалах нової коронавірусної інфекції COVID-19 стався у закритій лабораторії у китайському місті Ухань.

У цьому місті розташована потужна лабораторія F-4, яка була відкрита в 2015 році. У Раді національної безпеки та оборони вважають, що саме з неї стався витік інфекції. Про це 5 березня заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

У Китаї хворих вже за 80 тис. осіб, але там було місце, звідки воно все пішло — це місто Ухань, де є одна з закритих лабораторій F-4. Ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії пішов цей витік, — зазначив Данілов та додав, що не варто вважати, що коронавірус пішов від кажанів чи змій.

Данілов не підтвердив інформацію про те, що коронавірус може бути певним видом біологічної зброї. При цьому він наголосив, що за спалах коронавірусу відповідальний Китай.

Вони це розуміють, тому вони робили потужні заходи з локалізації вірусу. Вони закрили місто Ухань, тому що розуміли, що у них там відбувається, — додав секретар РНБО.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Ухані помер чоловік, який перехворів коронавірусом. Через п’ять днів після виписки з лікарні від дихальної недостатності помер 36-річний чоловік.