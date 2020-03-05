Китайський коронавірус: в Ухані помер чоловік, який вилікувався від COVID-19

В Ухані помер чоловік, який вилікувався від COVID-19. Фото: Reuters

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Китайським коронавірусів в Ухані перехворів 36-річний чоловік. Проте після виписки з лікарні йому стало гірше, після чого він помер.

Чоловік помер від дихальної недостатності через п’ять днів після виписки. Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік вперше був госпіталізований 12 лютого. Через два тижні його виписали з інструкціями залишатися під карантином 14 днів. Через декілька днів, за словами дружини загиблого, чоловіку стало гірше — він скаржився на сухість у роті та гази в шлунку.

Коли йому стало гірше, його відправили до лікарні. Того ж дня він помер від дихальної недостатності. У свідоцтві про смерть також вказується, що прямою причиною загибелі став вірус SARS-CoV-2.

У лікарні також зазначили, що повторно візьмуть аналізи у всіх виписаних пацієнтів і перевірять їх на антитіла.

За останню добу в Китаї зафіксували 139 нових випадків інфікування коронавірусом, 31 людина загинула. За межами Китаю кількість інфікованих SARS-CoV-2 перевищила 15 тис. осіб

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 вже забрала життя 3 тис. 285 осіб. Загальна кількість виявлених випадків інфікування в світі досягла 95 тис. 413.