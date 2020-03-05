Китайский коронавирус: в Ухане умер мужчина, излечившийся от COVID-19

В Ухане умер мужчина, излечившийся от COVID-19. Фото: Reuters

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Ракурс

Китайским коронавирусом в Ухане переболел 36-летний мужчина. Однако после выписки из больницы ему стало хуже, после чего он умер.

Мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина впервые был госпитализирован 12 февраля. Через две недели его выписали с инструкциями оставаться под карантином 14 дней. Спустя несколько дней, по словам супруги погибшего, мужчина стал себя чувствовать хуже — он жаловался на сухость во рту и газы в желудке.

Когда ему стало хуже, его отправили в больницу. В тот же день он умер от дыхательной недостаточности. В свидетельстве о смерти также указывается, что прямой причиной гибели стал вирус SARS-CoV-2.

В больнице также отметили, что повторно возьмут анализы у всех выписанных пациентов и проверят их на антитела.

За последние сутки в Китае зафиксировали 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, 31 человек погиб. За пределами Китая количество инфицированных SARS-CoV-2 превысило 15 тыс. человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 уже унесла жизни 3 тыс. 285 человек. Общее количество обнаруженных случаев инфицирования в мире достигло 95 тыс. 413.