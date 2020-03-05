Народні обранці продовжують розгляд законопроекту, покликаного запровадити в Україні ринок землі, фото: Микола Білокопитов

https://racurs.ua/ua/n134713-rada-prodovjuie-rozglyadaty-popravky-do-zakonoproektu-pro-rynok-zemli-translyaciya.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього пленарного засідання продовжує розгляд поправок до законопроекту № 2178−10, покликаного запровадити в Україні ринок сільськогосподарських земель. Цей законопроект розглядається в другому читанны.

Всього до цього законопроекту було подано 4 тис. 18 правок, парламент за результатами вчорашнього засідання вже розглянув 2 тис. 517 з них.

Також у порядку денному сьогоднішньої сесії — розгляд у першому читанні законопроекту

№ 2621 «Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності», а також трьох постанов.

Нагадаємо, сьогодні о 18.30 має відбутися позачергове засідання Верховної Ради, на якому депутати можуть відправити у відставку чинного генерального прокурора Руслана Рябошапку.