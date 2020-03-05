Народные избранники продолжают рассмотрение законопроекта, призванного ввести в Украине рынок земли, фото: Николай Билокопытов

https://racurs.ua/n134713-rada-prodoljaet-rassmatrivat-popravki-k-zakonoproektu-o-rynke-zemli-translyaciya.html

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего пленарного заседания продолжает рассмотрение поправок к законопроекту № 2178−10, призванному ввести в Украине рынок сельскохозяйственных земель. Этот законопроект рассматривается во втором чтении.

Всего к нему было подано 4 тыс. 18 поправок, парламент по результатам вчерашнего заседания уже рассмотрел 2 тыс. 517 из них.

Также в повестке дня сегодняшней сессии — рассмотрение в первом чтении законопроекта

№ 2621 «О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности», а также трех постановлений.

Напомним, сегодня в 18.30 должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты могут отправить в отставку действующего генерального прокурора Руслана Рябошапку.