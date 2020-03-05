Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на COVID-19

Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на COVID-19https://racurs.ua/n134712-koronavirus-v-ukraine-v-chernovcah-gospitalizirovali-esche-dvuh-ukraincev-s-podozreniem-na-covid-19.htmlРакурс
В Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на инфицирование китайским коронавирусом.
Госпитализированные находятся сейчас в инфекционном отделении. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
Их госпитализировали в четверг, 5 марта. Ранее они приехали из Италии, где насчитывается уже более 3 тыс. инфицированных коронавирусом.
Накануне в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех украинцев, у которых есть подозрение на коронавирус. Также в Черновицкой облгосадминистрации отметили, что житель Черновцов, у которого первого в Украине диагностировали заболевание COVID-19, чувствует себя лучше. Его супруга находится в изоляции, состояние удовлетворительное, признаков инфицирования нет.
Как известно, 3 марта официально было сообщено об обнаружении в Черновцах первого в Украине случая инфицирования коронавирусом — у мужчины, который недавно был в Италии. Его госпитализировали, он находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении областной клинической больницы.
Позже стало известно, что в Черновцах еще троих человек госпитализировали с подозрением на инфицирование новым коронавирусом 2019-nCoV.