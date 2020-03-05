Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на COVID-19

В Черновцах госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на COVID-19

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В Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на инфицирование китайским коронавирусом.

Госпитализированные находятся сейчас в инфекционном отделении. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Их госпитализировали в четверг, 5 марта. Ранее они приехали из Италии, где насчитывается уже более 3 тыс. инфицированных коронавирусом.

Накануне в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех украинцев, у которых есть подозрение на коронавирус. Также в Черновицкой облгосадминистрации отметили, что житель Черновцов, у которого первого в Украине диагностировали заболевание COVID-19, чувствует себя лучше. Его супруга находится в изоляции, состояние удовлетворительное, признаков инфицирования нет.

Как известно, 3 марта официально было сообщено об обнаружении в Черновцах первого в Украине случая инфицирования коронавирусом — у мужчины, который недавно был в Италии. Его госпитализировали, он находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении областной клинической больницы.

Позже стало известно, что в Черновцах еще троих человек госпитализировали с подозрением на инфицирование новым коронавирусом 2019-nCoV.