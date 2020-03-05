Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки. Фото: Instagram/nastyazinchenko

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Китайским коронавирусом заразились более 95 тыс. человек, но эвакуироваться из эпицентра распространения вируса, города Ухань, смогли не все. Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась эвакуироваться 19 февраля из Уханя без своей собаки, пожаловалась, что о ней забыли.

По словам девушки, история только сначала стала громкой, но потом потухла. Так, президент Владимир Зеленский, который обещал ей, что ее вместе с собакой обязательно заберут, до сих пор не выполнил свое обещание. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Девушка пожаловалась на то, что спустя две недели после обещания Зеленского Украина ввела запрет на ввоз животных из Китая. Такой запрет был связан с тем, что инфицирование коронавирусом обнаружили у собаки. Однако, по словам украинки, такой запрет ввела только Украина.

Она также посетовала на медлительность власти. По ее словам, историю с ее эвакуацией дотянули до того момента, когда появились новые преграды для возвращения домой.

Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я вскоре была бы дома, — отметила девушка.

Напомним, Владимир Зеленский, президент Украины, лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которую отказались эвакуировать из Китая вместе с ее собакой. Он заверил в том, что в ближайшее время организует эвакуацию.