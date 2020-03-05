Отверстие на Марсе может быть следствием давней вулканической деятельности

https://racurs.ua/n134710-dyra-na-krasnoy-planete-na-marse-obnarujili-zagadochnoe-otverstie-foto.html

Ракурс

На Марсе, четвертой планете Солнечной системы, NASA обнаружило необычную дыру.

Ее фото на этой неделе было опубликовано в научном блоге NASA.

Отмечается, что эта дыра была обнаружена случайно на изображениях западных склонов вулкана Марса Павонис Монс, снятых орбитальным инструментом HiRISE. Внимание ученых она привлекла прежде всего из-за своей необычной формы.

По мнению ученых, это отверстие является результатом давней вулканической деятельности под поверхностью Марса, а именно — одним из жерл вулкана.

После извержения верхняя часть вулканической камеры, с которой вылилась лава, провалилась, образовав структуру, которую можем видеть на этом снимке.

Ширина дыры составляет около 35 м, а верхняя часть кучи обломков, которую можно увидеть через это отверстие, расположена на глубине 20 м.

Почему вокруг этого отверстия есть круговой кратер, остается темой спекуляций, как и полный размер пещеры, — отмечают в NASA. — Такие отверстия представляют особый интерес, поскольку их внутренние пещеры относительно защищены от суровой поверхности Марса, что делает их сравнительно хорошими кандидатами для нахождения там марсианской жизни.

Таким образом, этот объект может стать целью будущих научных исследований или даже полета человека на Марс, отмечают в американском аэрокосмическом ведомстве.

Напомним, недавно NASAопубликовалофото уникальных песчаных дюн Марса.