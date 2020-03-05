Отвір на Марсі може бути наслідком давньої вулканічної діяльності

https://racurs.ua/ua/n134710-dira-na-chervoniy-planeti-na-marsi-vyyavyly-zagadkovyy-otvir-foto.html

Ракурс

На Марсі, четвертій планеті Сонячної системи, NASA виявило незвичну діру.

Її фото цього тижня було опубліковане в науковому блозі NASA.

Зазначається, що ця діра була виявлена випадково на зображеннях західних схилів вулкана Марса Павоніс Монс, знятих орбітальним інструментом HiRISE. Увагу вчених вона привернула передусім через свою незвичну форму.

На думку науковців, цей отвір є результатом давньої вулканічної діяльності під поверхнею Марса, а саме — одним із жерл вулкана.

Після виверження верхня частина вулканічної камери, з якої вилилася лава, провалилася, утворивши структуру, яку можемо бачити на цьому знімку.

Ширина діри становить близько 35 м, а верхня частина купи уламків, яку можна побачити через цей отвір, розташована на глибині 20 м.

Чому навколо цього отвору є круговий кратер, залишається темою спекуляцій, як і повний розмір печери, — наголошують у NASA. — Такі отвори представляють особливий інтерес, оскільки їхні внутрішні печери відносно захищені від суворої поверхні Марса, що робить їх порівняно добрими кандидатами для знаходження там марсіанського життя.

Таким чином, цей об'єкт може стати ціллю майбутніх наукових досліджень чи навіть польоту людини на Марс, наголошують в американському аерокосмічному відомстві.

Нагадаємо, нещодавно NASA опублікувало фото унікальних піщаних дюн Марсу.