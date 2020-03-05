Хав'єр Перес де Куельяр. Фото: прес-центр ООН

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Колишній генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр помер у віці 100 років. Про смерть перуанського дипломата розповів його син Франсиско Перес де Куельяр. За його словами, екс-генсек ООН помер у себе вдома «природною смертю».

Франциско зазначив, що батько помер в ніч на 5 березня «після декількох непростих тижнів». Про це повідомляє агентство Andina.

Прощання з Пересом де Куельяром відбудеться в п’ятницю, 6 березня, у палаці Торре-Тагле в перуанській столиці Лімі. Поховають дипломата на наступний день, 7 березня, на міському кладовищі Presbitero Maestro.

Перес де Куельяр обіймав посаду генсека ООН два терміни поспіль, з 1982 по 1991 рік. Він почав кар'єру в МЗС Перу в 1940 році. Декілька років працював послом в різних країнах: в 1964—1966 роках — послом в Швейцарії, в 1969—1971-му — в СРСР і Польщі, в 1977—1979-му — в Венесуелі. У 1995 році брав участь у виборах президента Перу, але поступився Альберто Фухіморі. У 2000−2001 роках Перес де Куельяр був прем'єр-міністром і очолював перуанське МЗС.

Нинішній генсек ООН Антоніу Гуттеріш назвав серед дипломатичних проривів де Куельяра проголошення незалежності Намібії, завершення ірано-іракської війни, звільнення американських заручників, яких утримували в Лівані, мирний договір в Кампучії та історичну угоду в Сальвадорі.

Нагадаємо, раніше Хосні Мубарак, четвертий президент Єгипту, помер в Каїрі в 91-річному віці.