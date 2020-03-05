Хавьер Перес де Куэльяр. Фото: пресс-центр ООН

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Бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет. О смерти перуанского дипломата рассказал его сын Франсиско Перес де Куэльяр. По его словам, экс-генсек ООН умер у себя дома «от естественных причин».

Франциско отметил, что отец умер в ночь на 5 марта «после нескольких непростых недель». Об этом сообщает агентство Andina.

Прощание с Пересом де Куэльяром состоится в пятницу, 6 марта, во дворце Торре-Тагле в перуанской столице Лиме. Похоронят дипломата на следующий день, 7 марта, на городском кладбище Presbitero Maestro.

Перес де Куэльяр занимал должность генсека ООН два срока подряд, с 1982 по 1991 год. Он начал карьеру в МИД Перу в 1940 году. Несколько лет работал послом в разных странах: в 1964—1966 годах — послом в Швейцарии, в 1969—1971-м — в СССР и Польше, в 1977—1979-м — в Венесуэле. В 1995 году принимал участие в выборах президента Перу, но уступил Альберто Фухимори. В 2000—2001 годах господин Перес де Куэльяр был премьер-министром и возглавлял перуанский МИД.

Нынешний генсек ООН Антониу Гуттериш назвал среди дипломатических прорывов де Куэльяра провозглашение независимости Намибии, завершение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, которых удерживали в Ливане, мирный договор в Кампучии и историческое мировое соглашение в Сальвадоре.

Напомним, ранее Хосни Мубарак, четвертый президент Египта, скончался в Каире в 91-летнем возрасте.