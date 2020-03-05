Українка відмовилася їхати з Уханя без своєї собаки. Фото: Instagram/nastyazinchenko

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Китайським коронавірусів заразилися понад 95 тис. осіб, але евакуюватися з епіцентру поширення вірусу, міста Ухань, змогли не всі. Українка Анастасія Зінченко, яка відмовилася евакуюватися 19 лютого з Уханя без своєї собаки, поскаржилася, що про неї забули.

За словами дівчини, історія тільки спочатку стала гучною, але потім згасла. Так, президент Володимир Зеленський, який обіцяв їй, що її разом з собакою обов’язково заберуть, досі не виконав свою обіцянку. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина поскаржилася на те, що через два тижні після обіцянки Зеленського Україна ввела заборону на ввезення тварин з Китаю. Така заборона пов’язана з тим, що інфікування коронавірусом виявили у собаки. Проте, за словами українки, така заборона введена тільки Україною.

Вона також поскаржилася на повільність влади. За її словами, історію з її евакуацією дотягли до того моменту, коли з’явилися нові перепони для повернення додому.

Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернулася за допомогою і мені її пообіцяли, вже все забулося б і я незабаром була б удома, — зазначила дівчина.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, президент України, особисто зателефонував українці Анастасії Зінченко, яку відмовилися евакуювати з Китаю разом з її собакою. Він запевнив у тому, що найближчим часом організує евакуацію.