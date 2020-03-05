Коронавірус в Україні: в Чернівцях госпіталізували ще двох українців з підозрою на COVID-19

У Чернівцях госпіталізували ще двох українців з підозрою на COVID-19

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У Чернівецькій області госпіталізували ще двох українців з підозрою на інфікування китайським коронавірусом.

Госпіталізовані наразі перебувають в інфекційному відділенні. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Їх госпіталізували у четвер, 5 березня. Раніше вони приїхали з Італії, де налічується вже понад 3 тис. інфікованих коронавірусом.

Напередодні в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще чотирьох українців, у яких є підозра на коронавірус. Також в Чернівецькій облдержадміністрації зазначили, що житель Чернівців, у якого першого в Україні діагностували захворювання COVID-19, почуває себе краще. Його дружина перебуває в ізоляції, стан задовільний, ознак інфікування немає.

Як відомо, 3 березня офіційно було повідомлено про виявлення в Чернівцях першого в Україні випадку інфікування коронавірусом — у чоловіка, який нещодавно був в Італії. Його госпіталізували, він перебуває під наглядом лікарів в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

Пізніше стало відомо, що в Чернівцях ще трьох людей госпіталізували з підозрою на інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV.