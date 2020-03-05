Секретарь СНБО Александр Данилов. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n134729-vspyshka-novogo-koronavirusa-nachalas-v-zakrytoy-laboratorii-v-uhane-danilov.html

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Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 началась в закрытой лаборатории в китайском городе Ухань.

В этом городе расположена мощная лаборатория F-4, которая была открыта в 2015 году. В Совете национальной безопасности и обороны считают, что именно из нее произошла утечка инфекции. Об этом 5 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

В Китае больных уже за 80 тыс. человек, но там было место, откуда оно все пошло — это город Ухань, где есть одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошел этот исток, — отметил Данилов и добавил, что не стоит считать, что коронавирус пошел от летучих мышей или змей.

Данилов не подтвердил информацию о том, что коронавирус может быть определенным видом биологического оружия. При этом он отметил, что за вспышку коронавируса ответственный Китай.

Они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит, — добавил секретарь СНБО.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Ухане умер мужчина, переболевший коронавирусом. Через пять дней после выписки из больницы от дыхательной недостаточности скончался 36-летний мужчина.