Новое правительство появилось в Украине 4 марта. Инициатором этого процесса стал президент Владимир Зеленский. Пользователи соцсетей продолжают активно обсуждать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы отправили в отставку Кабмин Гончарука и сформировали вместо него правительство старых-новых лиц. В частности, главе государства вспомнили его предвыборный лозунг о перезагрузке украинской политики и приведению к власти новых людей, которые раньше не были в политике.

«Ракурс» собрал реакцию пользователей соцсетей.

У меня есть вопрос. Новые министры Минобороны и Министерства ветеранов — кто эти люди?, — интересуются пользователи Фейсбук.

Я 30 лет наблюдаю за политикой и это первый случай в истории Украины, чтобы правительство было без экономического блока. Слава Богу, что у нас хотя бы министр финансов есть, — заявил нардеп Сергей Рахманин.

Изменение лиц во власти не худшее, что может произойти. Правительство Гончарука ушло. По оценкам экспертов, оставив за собой сокращение промышленного производства на 1,8% и недальновидные действия на рынке облигаций внутреннего государственного займа. Ревальвация — 16% в год… Сколько правительство не говорило, что тарифы на энергоносители упадут, местные власти в регионах не послушали «рекомендаций». Цифры в квитанциях только увеличились. Напоследок, слабая коммуникация Кабмина с населением и Радой. Алексей попытался изменить страну, а уходя оставить след. Стремился сорвать куш, а потратил время и упустил момент. Стоит двигаться к цели, а не суетиться. Есть новое правительство, — более сдержанно высказался журналист Роман Сущенко.

Это правительство прошлого. Правительство старых лиц Януковича-Азарова, которых сегодня реанимирует лично Зеленский, — считает аналитик Андрей Смелый.

Полтавщина — такой край, где разные вещи происходят. Об этом еще Гоголь писал. Ну с последнего. Например, можно заехать в Новые Санжары министром, а выехать простым человеком, — пользователи соцсетей напоминают о том, что экс-министр здравоохранения находилась на обсервации в Новых Санжарах в то время, когда Рада голосовала за отставку правительства.