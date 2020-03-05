Владимир Зеленский в Новых Санжарах. Фото: Голос UA

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Владимир Зеленский, президент Украины, посетил медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

Глава государства пообещал, что власть доставит домой всех эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Также он пригласил иностранных граждан возвращаться в Новые Санжары на отдых. Об этом президент заявил 5 марта во время своего выступления в Новых Санжарах. Об этом шла речь в трансляции мероприятия.

Всех обязательно довезем домой, и наших, и не наших, которые за две недели стали полунашими. Новые Санжары вы запомните на всю жизнь. Возвращайтесь в Украину отдыхать, — заявил он.

Зеленский добавил, что сейчас в Украине сейчас гораздо меньше случаев коронавируса в сравнении с другими странами Европы. По словам президента, ситуация в стране пока контролируемая.

Также он выразил надежду, что скоро «вирусная история закончится». Тут каркнула ворона, и президент добавил: «Видите, даже природа с нами согласна».

Глава государства пообещал, что украинские правоохранители разберутся с искусственным блокированием эвакуированных украинцев, что произошло 20 февраля в Новых Санжарах. Президент выразил надежду, что местные жители не причастны к агрессивным протестам того дня, поскольку понимали, что к ним едут украинцы. Зеленский заявил, что местные сегодня очень рады, что эвакуированные граждане сегодня выписываются здоровыми.

Напомним, 5 марта, завершилась обсервация в медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары». Эвакуированные из Китая прибыли в санаторий 20 февраля на двухнедельный карантин. Симптомов коронавируса у них не обнаружили.