В Украине десять человек проверяют на коронавирус. Фото: Цензор.НЕТ

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Коронавирус в Украине подозревают у десяти граждан. Подтвержденный случай на данный момент один — у мужчины из Черновцов, который заразился в Италии.

Министерство здравоохранения сегодня предупредило о вероятной отмене массовых мероприятий на территории Украины и введении других ограничительных мер для предотвращения распространения китайского коронавируса. Об этом сегодня на брифинге в Новых Санжарах, где закончился карантин эвакуированных из Китая украинцев, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных соревнований, будем временно закрывать школы, — уточнил чиновник.

Он призвал избегать массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом, но в то же время заявил, что носить защитные маски не нужно, если вы не больны, поскольку они не являются эффективным средством защиты от коронавируса.

Напомним, сегодня в Новых Санжарах закончился карантин эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. На церемонию по случаю завершения обсервации прибыл президент Владимир Зеленский.