В Україні десятьох осіб перевіряють на коронавірус. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n134726-v-ukrayini-desyatoh-osib-pereviryaut-na-koronavirus.html

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Коронавірус в Україні підозрюють у десяти громадян. Підтверджений випадок на даний момент один — у чоловіка з Чернівців, який заразився в Італії.

Міністерство охорони здоров’я сьогодні попередило про ймовірне скасування масових заходів на території України та запровадження інших обмежувальних заходів для запобігання поширенню китайського коронавирусу. Про це сьогодні на брифінгу в Нових Санжарах, де завершився карантин евакуйованих із Китаю українців, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ми заборонятимемо проведення масових заходів, конференцій, спортивних змагань, тимчасово закриватимемо школи, — уточнив чиновник.

Він закликав уникати масового скупчення людей і ретельно мити руки з милом, але водночас заявив, що носити захисні маски не потрібно, якщо ви не хворі, оскільки вони не є ефективним засобом захисту від коронавируса.

Нагадаємо, сьогодні в Нових Санжарах скінчився карантин евакуйованих із Китаю українців та іноземців. На церемонію з нагоди завершення обсервації прибув президент Володимир Зеленський.