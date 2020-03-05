Володимир Зеленський у Нових Санжарах. Фото: Говорить Україна

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Володимир Зеленський, президент України, відвідав медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари» в Полтавській області.

Глава держави пообіцяв, що влада доставить додому всіх евакуйованих з Уханя українців та іноземців. Також він запросив іноземних громадян повертатися в Нові Санжари на відпочинок. Про це президент заявив 5 березня під час свого виступу в Нових Санжарах. Про це йшлося в трансляції заходу.

Всіх обов’язково довеземо додому, і наших, і не наших, які за два тижні стали напівнашими. Нові Санжари ви запам’ятаєте на все життя. Повертайтеся до України відпочивати, — заявив він.

Зеленський додав, що наразі в Україні наразі набагато менше випадків коронавірусу у порівнянні з іншими країнами Європи. За словами президента, ситуація в країні наразі контрольована.

Також він висловив надію, що скоро «вірусна історія закінчиться». Тут каркнула ворона, і президент додав: «Бачите, навіть природа з нами згодна».

Глава держави пообіцяв, що українські правоохоронці розберуться з штучним блокуванням евакуйованих українців, що сталося 20 лютого в Нових Санжарах. Президент висловив надію, що місцеві мешканці не причетні до агресивних протестів того дня, оскільки розуміли, що до них їдуть українців. Зеленський заявив, що місцеві сьогодні дуже раді, що евакуйовані громадяни сьогодні виписуються здоровими.

Нагадаємо, 5 березня, завершилася обсервація в медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари». Евакуйовані з Китаю прибули у санаторій 20 лютого на двотижневий карантин. Симптомів корона вірусу у них не виявили.