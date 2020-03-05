Зеленський реанімував уряд минулого: реакція соцмереж на оновлення Кабміну

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Ракурс

Новий уряд з’явився в Україні 4 березня. Ініціатором цього процесу став президент Володимир Зеленський. Користувачі соцмереж продовжують активно обговорювати позачергове засідання Верховної Ради, на якому нардепи відправили у відставку Кабмін Гончарука та сформували замість нього уряд старих-нових облич. Зокрема, главі держави пригадали його передвиборче гасло щодо перезавантаження української політики та приведення до влади нових людей, котрі раніше не були в політиці.

«Ракурс» зібрав реакцію користувачів соцмереж.

У мене запитання. Нові міністри Міноборони і Міністерства ветеранів — хто ці люди?, — цікавляться користувачі Фейсбук.

Я 30 років спостерігаю за політикою і це перший випадок в історії України, щоб уряд був без економічного блоку. Дякувати Богу, що у нас хоча б міністр фінансів є, — заявив нардеп Сергій Рахманін. Сьогодні монобільшість Зеленського вперше в житті побачила новий уряд Зеленського. Лопнула мильна бульбашка про нові обличчя, — заявила депутат Ірина Геращенко. Зустрічаймо новий перетряхнутий уряд з переважно старими обличчями — написав у Фейсбук журналіст Сергій Сидоренко.

Зміна облич у владі не найгірше, що може статися. Уряд Гончарука пішов. За оцінками експертів, залишив за собою скорочення промислового виробництва на 1,8%. Вчинив недалекоглядні дії на ринку облігацій внутрішньої державної позики. Ревальвація — 16% за рік… Скільки уряд не говорив, що тарифи на енергоносії зменшаться, місцева влада у регіонах не послухала «рекомендацій». Цифри у квитанціях лише зросли. Наостанок, слабка комунікація уряду з населенням та Радою. Олексій спробував змінити країну, а йдучи залишити слід. Прагнув зірвати виграш, а згаяв час і втратив момент. Варто рухатися до мети, а не метушитися. Маємо новий уряд, — більш стримано висловився журналіст Роман Сущенко. Це уряд минулого. Уряд старих облич Януковича-Азарова, яких сьогодні реанімує особисто Зеленський, — вважає аналітик Андрій Смолій. Полтавщина — це такий край, де різні речі відбуваються. Про це ще Гоголь писав. Ну з останнього. Наприклад, можна заїхати в Нові Санжари міністеркою, а виїхати простою людиною, — користувачі соцмереж нагадують про те, що екс-міністр охорони здоров’я перебувала на обсервації в Нових Санжарах у час, коли Рада голосувала відставку уряду.