Новый коронавирус продолжает распространяться по миру

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В Швейцарии зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса SARS-CoV-2.

На западе страны умерла 74-летняя женщина, сообщает издание The Straits Times со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ее госпитализировали во вторник. Женщина относилась к группе с высоким уровнем риска, поскольку страдала хроническими заболеваниями.

В настоящее время в Швейцарии подтверждено 58 случаев инфицирования коронавирусом.

У страны есть тесные контакты с соседней Италией, где коронавирус обнаружили у около 3,1 тыс. человек, 107 из которых умерли, а также Францией и Германией, где также зафиксированы случаи коронавируса.

Уже три человека умерли от коронавируса в Испании, где количество больных достигло 219 человек. В Австрии уже зафиксировано 52 случая инфицирования, в Эстонии — три, в Бельгии — 30, в Исландии — 26, в Великобритании — 90, в России — четыре.

Власти Казахстана заявили, что страна готова депортировать людей, прибывших из стран, где зафиксирован коронавирус, сообщает агентство РИА «Новости». Так, 4 марта двух граждан Китая, которые прилетели из Объединенных Арабских Эмиратов, изолировали, а затем отправили в Китай.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Черновцах еще двух человек госпитализировали с подозрением на новый коронавирус.