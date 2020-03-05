Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Новых Санжарах играли в пинг-понг. Фото: Александр Махров

Танцы и пинг-понг: «освобожденные» украинцы рассказали, чем занимались на карантине в Новых Санжарах (ФОТО)

5 мар 2020, 13:55
999

Карантин в Новых Санжарах закончился 5 марта. После «освобождения» украинцы и иностранцы рассказали, чем занимались две недели в санатории во время обсервации.

Почти все опрошенные хвалили условия в санатории, еду и персонал. Одна из девушек рассказала, что сложнее всего было ждать завершения обсервации в закрытом помещении. Она отметила, что собирается добираться домой на машине вместе с родителями. Об этом она рассказала в комментарии журналистам после завершения обсервации.

Другая девушка поблагодарила правоохранителей, которые защищали эвакуированных «от камней в голову», в результате чего пострадали сами полицейские. Она также отметила, что во время обсервации им разрешали выходить на балкон в масках, чтобы подышать свежим воздухом.

Девушка добавила, что в дальнейшем намерена возвращаться в Китай, потому что это ее второй дом.

Время покажет, все идет на спад. Китай — это мой второй дом, там у меня много друзей, китайцы очень милые люди, которых надо поддерживать, а не позорить, как это делают сейчас, — отметила Екатерина Богдарева.

Еще одна девушка добавила, что свободное время в санатории они скрашивали, играя в пинг-понг. Турнир продлился три дня.

В Новых Санжарах играли в пинг-понг. Фото: Александр Махров

В Новых Санжарах играли в пинг-понг. Фото: Зоряна Скалецкая

Также известно, что часть эвакуированных граждан — профессиональные танцоры, которые не были в Украине 1,5 года. В честь окончания обсервации накануне они провели прощальный вечер латиноамериканских танцев.

В Новых Санжарах играли в пинг-понг. Фото: Александр Махров

Как писал «Ракурс», в Новых Санжарах президент Владимир Зеленский поприветствовал эвакуированных украинцев и обнял экс-главу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую. Также он раздавал подарки.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше