В Новых Санжарах играли в пинг-понг. Фото: Александр Махров

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Ракурс

Карантин в Новых Санжарах закончился 5 марта. После «освобождения» украинцы и иностранцы рассказали, чем занимались две недели в санатории во время обсервации.

Почти все опрошенные хвалили условия в санатории, еду и персонал. Одна из девушек рассказала, что сложнее всего было ждать завершения обсервации в закрытом помещении. Она отметила, что собирается добираться домой на машине вместе с родителями. Об этом она рассказала в комментарии журналистам после завершения обсервации.

Другая девушка поблагодарила правоохранителей, которые защищали эвакуированных «от камней в голову», в результате чего пострадали сами полицейские. Она также отметила, что во время обсервации им разрешали выходить на балкон в масках, чтобы подышать свежим воздухом.

Девушка добавила, что в дальнейшем намерена возвращаться в Китай, потому что это ее второй дом.

Время покажет, все идет на спад. Китай — это мой второй дом, там у меня много друзей, китайцы очень милые люди, которых надо поддерживать, а не позорить, как это делают сейчас, — отметила Екатерина Богдарева.

Еще одна девушка добавила, что свободное время в санатории они скрашивали, играя в пинг-понг. Турнир продлился три дня.

Также известно, что часть эвакуированных граждан — профессиональные танцоры, которые не были в Украине 1,5 года. В честь окончания обсервации накануне они провели прощальный вечер латиноамериканских танцев.

Как писал «Ракурс», в Новых Санжарах президент Владимир Зеленский поприветствовал эвакуированных украинцев и обнял экс-главу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую. Также он раздавал подарки.