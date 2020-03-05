Медцентр «Нові Санжари». Фото: НГУ

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Карантин у Нових Санжарах, де два тижні перебували евакуйовані з Уханя українці та іноземці, завершився.

Стіни санаторію протягом трьох днів будуть знезаражувати. Персонал медичного центру «Нові Санжари» готовий працювати, якщо на обсервацію знову завезуть людей. Про це 5 березня журналістам заявив начальник медцентру Олександр Блінов, передає місцеве видання «Коло».

За його словами, за евакуйованими з Китаю наглядали 62 особи. Сам він теж практично два тижні жив у Нових Санжарах. Всьому особовому складу вже видали премію.

Блінов спростував інформацію про масові звільнення працівників. Зазначив, що лише одна співробітниця написала заяву про звільнення, проте зранку забрала її, пояснивши це надмірним емоціями.

Так само Блінов заперечив, що каналізація з медцентру стікає у річку Ворсклу.

Президент України Володимир Зеленський після спілкування з евакуйованими українцями та іноземцями зробив з ними групове фото та пішов до вертольота, на якому прибув у селище. Участь у фотосесії взяли й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та медики.

Нагадаємо, сьогодні у Нових Санжарах завершився період обсервації евакуйованих громадян з китайського Уханя. За час карантину, який тривав 14 днів, ні в кого не було зафіксовано симптомів коронавірусу. Таким чином всі були виписані з санаторію.