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Медцентр «Новые Санжары». Фото: НГУ

Санаторий «Новые Санжары» будут обеззараживать три дня — начальник медцентра (ФОТО)

5 мар 2020, 14:12
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Карантин в Новых Санжарах, где две недели находились эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы, закончился.

Стены санатория в течение трех дней будут обеззараживать. Персонал медицинского центра «Новые Санжары» готов работать, если на обсервацию снова завезут людей. Об этом 5 марта заявил журналистам начальник медцентра Александр Блинов, передает местное издание «Коло».

По его словам, за эвакуированными из Китая присматривали 62 человека. Сам он тоже практически две недели жил в Новых Санжарах. Всему личному составу уже выдали премию.

Блинов опроверг информацию о массовых увольнениях работников. Отметил, что только одна сотрудница написала заявление об увольнении, однако утром забрала ее, объяснив это чрезмерными эмоциями.

Так же Блинов возразил, что канализация из медцентра стекает в реку Ворсклу.

Сегодня завершилась обсервация в Новых Санжарах. Фото: «Коло»

Сегодня завершилась обсервация в Новых Санжарах. Фото: «Коло»

Президент Украины Владимир Зеленский после общения с эвакуированными украинцами и иностранцами сделал с ними групповое фото и пошел к вертолету, на котором прибыл в поселок. Участие в фотосессии приняли также министр внутренних дел Арсен Аваков и медики.

Фото: Политика страны в Telegram

Напомним, сегодня в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан с китайского Уханя. За время карантина, который длился 14 дней, ни у кого не были зафиксированы симптомы коронавируса. Таким образом все были выписаны из санатория.


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