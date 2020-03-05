Ірина Венедіктова може зайняти місце Рябошапки. Фото: Naspravdi.Today

https://racurs.ua/ua/n134735-novyy-variant-genprokurora-povidomyly-u-zmi.html

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Верховна Рада України 5 березня на позачерговому засіданні може проголосувати за відставку Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора.

Місце Рябошапки може зайняти тимчасовий виконувач обов’язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова. Голосування за ротацію в Офісі генпрокурора у Верховній Раді відбудеться сьогодні о 18.30. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на власне джерело.

Як відомо, 27 грудня президент Володимир Зеленський призначив в. о. директора ДБР депутата від «Слуги народу» Ірину Венедіктову. Нову структуру бюро президент затвердив 6 лютого 2020 року.

У лютому Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до президента України. Позивач просить служителів Феміди визнати відсутність повноважень у Зеленського призначати т. в. о. директора ДБР.

Нагадаємо, 4 березня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту висловити недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Ініціатором постанови про недовіру народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський. Верховна Рада розгляне питання недовіри генпрокурору на позачерговому засіданні 5 березня.