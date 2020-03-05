Апеляційний суд назвав закриття справи щодо «диктаторських законів» законним. Фото: «Слово і Діло»

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«Диктаторські закони» екс-регіоналів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна більше не будуть розслідуватися.

Апеляційний суд ухвалив рішення, що кримінальні провадження стосовно екс-регіоналів були закриті законно. Про це повідомляє The INSIDER Ukraine в Telegram.

В Апеляційному суді було оскаржено рішення Печерського районного суду Києва, який дозволив закрити кримінальні провадження. Проте суд залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Прокурори зазначили, що закон, на який посилався суд першої інстанції, вводить тільки часткову декриміналізацію, а суддя Бортницька закрила провадження на підготовчому етапі, навіть не вислухавши обвинувальний акт.

Тим часом адвокати заявляли, що в справі немає потерпілих і збитків, відповідно не повинно бути і самого кримінального провадження.

Єфремов резюмував свій виступ фразою:

А хто взагалі сказав, що ці закони диктаторські?

16 січня 2014 року Верховна Рада з грубим порушенням регламенту — шляхом підняття рук, без використання системи «Рада» і без обговорення, прийняла пакет законів, які значно обмежували права громадян і надавали владі велику свободу дій щодо покарання учасників акцій протесту.

На наступний день ці закони підписав тодішній президент України Віктор Янукович. Більшість з них стали чинними 22 січня 2014 року.

Ухвалення цих законів викликало значну негативну реакцію як усередині країни, де в той час проходив євромайдан, так і за кордоном. Внаслідок цього незабаром «диктаторські закони» були скасовані.

Нагадаємо, в грудні минулого року Печерський районний суд Києва закрив провадження щодо «законів 16 січня», в якому фігурують колишні народні депутати Олександр Єфремов, Сергій Гордієнко та Олександр Стоян.