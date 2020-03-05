Названо автомобілі, яким українці надають перевагу

Український автопарк здебільшого поповнюється вживаними автівками

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Автопарк в Україні поповнюється здебільшого вживаними автомобілями.

За останні два місяці українці поставили на облік 61 тис. привезених з-за кордону вживаних легкових авто, в той час як нових автомобілів було реалізовано лише 14 тис., тобто майже в 4,4 раза менше, повідомляє прес-служба Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Найпопулярнішою моделлю імпортованих до України вживаних автомобілів є Volkswagen Passat. Таких автівок з початку року в Україні зареєстрували 3 тис. 585 штук.

На другій сходинці розташувався Renault Megane — 3 тис. 485 поставлених на облік українцями автомобілів.

Третє місце у Skoda Octavia 3 тис. 307 розмитнених авто.

Далі розташувався Volkswagen Golf з показником 2 тис. 675 реєстрацій.

П’ятірку лідерів замикає Ford Focus. Автомобілів цієї марки завезли та зареєстрували 2 тис. 310 штук.

Крім того, в Україні зростає попит на електромобілі, здебільшого також вживані.

У лютому українці придбали загалом 663 електромобілі. Новими з них були лише 29.

Більшість зареєстрованих електрокарів були легковими авто — 623 штуки.

Найпопулярніша модель електрокару на українському ринку — Nissan Leaf, яких в Україні у лютому зареєстрували 252 штуки.

На другому місці TESLA Model S — 57 зареєстрованих у лютому автомобілів.

Третю сходинку посідає ще одне авто цієї компанії TESLA Model 3 — 56 реєстрацій.

На електричний фургон RENAULT Kangoo Z.E. припадає 38 із 40 випадків реєстрації в України комерційних електромобілів.

Нагадаємо, на початку року компанія Chrysler анонсувала електромобіль майбутнього з преміальним дизайном.