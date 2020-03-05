Названы автомобили, которым украинцы отдают предпочтение

Украинский автопарк в основном пополняется бывшими в употреблении автомобилями

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Автопарк в Украине увеличивается основном подержанными автомобилями.

За последние два месяца украинцы поставили на учет 61 тыс. привезенных из-за рубежа подержанных легковых авто, в то время как новых автомобилей булы реализовано только 14 тыс., то есть почти в 4,4 раза меньше, сообщает пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Самой популярной моделью импортируемых в Украину автомобилей б является Volkswagen Passat. Таких автомобилей с начала года в Украине зарегистрировали 3 тыс. 585 штук.

На второй строчке расположился Renault Megane — 3 тыс. 485 поставленных на учет украинцами автомобилей.

Третье место в Skoda Octavia 3 тыс. 307 растаможенных авто.

Далее расположился Volkswagen Golf с показателем 2 тыс. 675 регистраций.

Пятерку лидеров замыкает Ford Focus. Автомобилей этой марки завезли и зарегистрировали 2 тыс. 310 штук.

Кроме того, в Украине растет спрос на электромобили, в основном также бывшие в употреблении.

В феврале украинцы приобрели всего 663 электромобиля. Новыми из них были только 29.

Большинство зарегистрированных электрокаров были легковыми авто — 623 штуки.

Самая популярная модель электрокара на украинском рынке — Nissan Leaf, которых в Украине в феврале зарегистрировали 252 штуки.

На втором месте TESLA Model S — 57 зарегистрированных в феврале автомобилей.

Третью строчку занимает еще один автомобиль этой компании TESLA Model 3 — 56 регистраций.

На электрический фургон RENAULT Kangoo Z.E. приходится 38 из 40 случаев регистрации в Украине коммерческих электромобилей.

Напомним, в начале года компания Chrysler анонсировала электромобиль будущего с премиальным дизайном.