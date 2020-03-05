Апелляционный суд назвал закрытие дела по «диктаторским законам» законным. Фото: «Слово і Діло»

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«Диктаторские законы» экс-регионалов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна больше не будут расследоваться.

Апелляционный суд постановил, что уголовные производства в отношении экс-регионалов были закрыты законно. Об этом сообщает The INSIDER Ukraine в Telegram.

В Апелляционном суде оспаривалось решение Печерского районного суда Киева, который разрешил закрыть уголовные производства. Однако суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Прокуроры отметили, что закон, на который сослался суд первой инстанции, вводит только частичную декриминализацию, а судья Бортническая закрыла производство на подготовительном этапе, даже не выслушав обвинительный акт.

Тем временем адвокаты заявляли, что в деле нет потерпевших и убытков, соответственно не должно быть и самого уголовного производства.

Ефремов резюмировал свое выступление фразой:

А кто вообще сказал, что эти законы диктаторские?

16 января 2014 года Верховная Рада с грубым нарушением регламента — путем поднятия рук, без использования системы «Рада» и без обсуждения, приняла пакет законов, которые значительно ограничивали права граждан и предоставляли властям большую свободу действий по наказанию участников акций протеста.

На следующий день эти законы подписал тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Большинство из них вступили в силу 22 января 2014 года.

Принятие этих законов вызвало значительную негативную реакцию как внутри страны, где в то время проходил Евромайдан, так и за рубежом. В результате вскоре «диктаторские законы» были отменены.

Напомним, в декабре прошлого года Печерский районный суд Киева закрыл дело о так называемых «законах 16 января» в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна.