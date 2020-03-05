Ирина Венедиктова может занять место Рябошапки. Фото: Naspravdi.Today

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Верховная Рада Украины 5 марта на внеочередном заседании может проголосовать за отставку Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора.

Место Рябошапки может занять временный исполняющий обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова. Голосования за ротацию в Офисе генпрокурора в Верховной Раде состоится сегодня в 18.30. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственный источник.

Как известно, 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил и. о. директора ГБР депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову. Новую структуру бюро президент утвердил 6 февраля 2020 года.

В феврале Окружной админсуд Киева открыл производство в деле по иску Олега Шрама к президенту Украины. Истец просит служителей Фемиды признать отсутствие полномочий у Зеленского назначать в. и. о. директора ГБР.

Напомним, 4 марта комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту выразить недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Инициатором постановления о недоверии народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский. Верховная Рада рассмотрит вопрос недоверия генпрокурору на внеочередном заседании 5 марта.