Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Из Китая в ближайшее время эвакуируют еще двух украинцев.

Эвакуация будет осуществляться при посредничестве компании «Австрийские авиалинии». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня после встречи с группой эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые находились на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, сообщает агентство УНИАН.

По словам Зеленского, эти люди уже подтвердили, что хотят эвакуироваться.

Но там есть еще много, — отметил президент.

Сегодня в медицинском центре в Новых Санжарах завершился срок карантина, на котором находились эвакуированные из Китая, где наблюдается вспышка опасной коронавирусной инфекции, граждане. Их туда доставили вечером 20 февраля, несмотря на массовые акции протеста, происходившие в поселке

Напомним, начальник медцентра в Новых Санжарах Александр Блинов заявил, что стены этого санатория в течение трех дней будут обеззараживать.