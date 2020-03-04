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Голобородько дістав би автомат: Гончаренко у Раді докоряв Зеленському за його виступ (ВІДЕО)
Голобородько дістав би автомат: Гончаренко у Раді докоряв Зеленському за його виступ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134682-goloborodko-distav-by-avtomat-goncharenko-u-radi-dokoryav-zelenskomu-za-yogo-vystup-video.htmlРакурс
Виступ Володимира Зеленського у стінах Верховної Ради розкритикував нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.
Я слухав цей виступ і кілька разів навіть аплодував, але я ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає — Голобородько чи Зеленський? Якщо Голобородько, то в кінці (виступу — ред.) мав з’явитися автомат. А якщо Зеленський — то до кого ви зверталися? Це ви привели цей уряд до влади, це ви призвали цих хлопців до влади. Це ви зібрали цю Верховну Раду. Це ви винні в тому, що в бюджеті отака діра. Це ви винні, що на митниці збирають лайки і хабарі замість того, щоб збирати гроші в бюджет. Це ви винні, що ваші депутати пропонують продати собаку, щоб сплатити за газ. Це ви привели сюди ґвалтівника, який продовжує тут сидіти, в якого ви обіцяли забрати мандат. І тому ваш виступ мав завершитися наступним: Я винен перед народом України, — заявив Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, 4 березня народні обранці зібралися на позачергове вечірнє пленарне засідання Верховної Ради, яке скликав президент Володимир Зеленський. Парламентарі вислухали виступи глави держави та очільника Кабміну Олексія Гончарука, після чого відправили прем'єр-міністра у відставку.
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