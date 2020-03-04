СБУ. Фото: Mind.ua

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Співробітники Служби безпеки України затримали завербованого Головним управлінням генштабу РФ агента, який намагався перетнути державний кордон. Агентом ворожої розвідки виявився колишній військовослужбовець Збройних сил України.

Затриманий планував виїхати до Росії для зустрічі зі своїми кураторами для передачі зібраних розвідданих, повідомляє прес-служба СБУ.

Було встановлено, що колишній військовослужбовець ЗСУ був завербований співробітниками російської розвідки під час виїзду на тимчасово окуповані території Луганської області.

Агент займався збором розвідданих про військові об'єкти ЗСУ, які розміщені на території Волинської області. Для збору інформації агент залучив ще трьох проросійськи налаштованих місцевих жителів.

Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання членів агентурної мережі.

Вирішується питання про оголошення їм про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, а також обрання запобіжного заходу.