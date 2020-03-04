Звільненому з ОРДЛО українцю оголошена підозра в катуванні співвітчизників

Громадянин України катував співвітчизників під час утримання в ОРДЛО, фото: «Флагман»

https://racurs.ua/ua/n134680-zvilnenomu-z-ordlo-ukrayincu-ogoloshena-pidozra-v-katuvanni-spivvitchyznykiv.html

Ракурс

Оголошено підозру громадянину України, звільненому з ОРДЛО у грудні 2019 року, викритому на катуванні співвітчизників під час утримання у так званій «ДНР».

Він, перебуваючи в тимчасово окупованому Донецьку у в’язниці, облаштованій бойовиками на території колишнього заводу «Ізоляція», добровільно вступив до лав так званого «МДБ ДНР», повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що цей громадянин разом з бойовиками катував як цивільних українців, так і полонених військовослужбовців, яких там утримували.

Доказову базу щодо нього було зібрано, зокрема, й в результаті проведених допитів потерпілих. Також під час обшуку за місцем його проживання були виявлені речі та документи, що підтверджують його причетність до терористичної організації «ДНР».

Зловмисника затримали, йому оголошена підозра за ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням) та ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року на КПВВ «Майорське» відбувся обмін утримуваних осіб. На підконтрольну контрольовану урядом частину України повернулися 76 громадян, в тому числі 12 військовополонених.