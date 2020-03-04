Освобожденному из ОРДЛО украинцу объявлено ​​подозрение в пытках соотечественников

Гражданин Украины пытал соотечественников во время содержания в ОРДЛО, фото: «Флагман»

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Объявлено подозрение гражданину Украины, освобожденному из ОРДЛО в декабре 2019 года, уличенному на пытках соотечественников во время содержания в так называемой «ДНР».

Он, находясь во временно оккупированном Донецке в тюрьме, обустроенной боевиками на территории бывшего завода «Изоляция», добровольно вступил в ряды так называемого «МГБ ДНР», сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что этот гражданин вместе с боевиками пытал как гражданских украинцев, так и пленных военнослужащих, которых там удерживали.

Доказательная база по нему была собрана, в том числе, и в результате проведенных допросов потерпевших. Также во время обыска по месту его жительства были обнаружены вещи и документы, подтверждающие его причастность к террористической организации «ДНР».

Злоумышленника задержали, ему объявлено ​​подозрение по ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемых лиц. На подконтрольную контролируемую правительством часть Украины вернулись 76 граждан, в том числе 12 военнопленных.