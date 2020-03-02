Украинские пленные. Фото: Без Табу

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Обмен пленными возвратил в Украину не только патриотов нашей страны. Среди освобожденных есть пособники боевиков, которые издевались над украинскими пленными в ДНР. Так утверждает журналист Станислав Асеев, который вернулся в Украину из плена в результате обмена 29 декабря 2019 года.

Асеев утверждает, что Евгений Бражников и Алексей Кусков избивали его осенью 2017 года, а также издевались над его сокамерниками-украинцами, которые находились в плену ДНР. Асеев опубликовал пост в Facebook о бесчинствах этих людей, а также предложил посмотреть видеоролик в YouTube.

Журналист утверждает, что после возвращения из плена говорил о преступлениях Бражникова и Кускова президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сразу же связался со Службой безопасности Украины относительно данных фактов.

По словам Асеева, в СБУ сразу отрапортовали президенту о том, что они занимаются Бражниковым, однако на этом действия правоохранителей в отношении данных лиц закончились.

Журналист направлял запросы в СБУ относительно Бражникова и Кускова еще 20 января, но так и не получил ответа.

По словам Асеева, Бражникова еще во время обмена начали бить украинские военнопленные, но его спасли военные, а затем под конвоем СБУ он был доставлен в Киев.

Журналист говорит, что Кусков был обменян еще в декабре 2017 года и два года прекрасно чувствует себя в Украине. Асеев встретил Кускова в «Феофании». По мнению журналиста, он приехал навестить своего друга Бражникова.

Кусков даже подошел к Асееву, похлопал его по-дружески по плечу и спросил, помнит ли он его. Асеев ответил, что прекрасно его помнит и ничего не забыл.